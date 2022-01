Was ist denn da gelaufen? Seit ihrer Trennung von Ashley Benson (32) im Jahr 2020 geht Cara Delevingne (29) als Single durchs Leben. Das kostet das Model auch voll aus und feiert gerne die eine oder andere ausgelassene Party. Als sie nun mit ihrer besten Freundin Sienna Miller (40) in einer Bar in New York war, ging es offenbar ziemlich wild zu: Cara und Sienna sollen sogar geknutscht haben!

Ein Insider verriet gegenüber Page Six, was in der berühmten Temple Bar abging: "Es war wie eine lustige Nacht." Dabei sollen die beiden Girls auch ziemlich innig geworden sein: Sie haben sich geküsst und wirkten, als seien sie in einer Beziehung. Doch die Küsse blieben nicht nur zwischen den beiden: "Sienna hat mit diesem großen Kerl rumgemacht, und dann hat sie mit Cara rumgemacht."

Schon länger sind die beiden absolute Besties und wurden auch bereits einige Male zusammen im Nachtleben gesehen. "Die beiden sind seit Jahren befreundet, und sie haben gerne eine verrückte Zeit. Es ist lustig", hatte ein Insider bereits zuvor gegenüber dem Magazin verraten.

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne bei der "Carnival Row""-Premiere, 2019

Anzeige

Getty Images Sienna Miller, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sienna Miller und Cara Delevingne, 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de