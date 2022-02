Sie ist außer sich! Sara Kulka (31) bereitete ihren Fans zum Ende des vergangenen Jahres große Sorgen: Denn die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte sich eine starke Blasenentzündung zugezogen – und musste sogar ins Krankenhaus. Jetzt meldete sich die Blondine erneut mit schlechten Nachrichten bei ihren Followern. Und diesmal ist ihr übel mitgespielt worden: Denn Saras Handy wurde offenbar von Unbekannten gehackt!

In ihrer Instagram-Story klagte die Beauty ihren Fans ihr Leid: "Mein Handy wurde gehackt, also sieht jemand, was ich den ganzen Tag mit meinem Handy mache." Auch auf die Fotos und andere sensible Daten hätten die Täter Zugriff, fügte Sara sichtlich schockiert hinzu: "Ist ein bescheidenes Gefühl, gerade im Bezug auf meine Kinder."

Bemerkt habe sie den Angriff, als ihr Handy plötzlich seltsame Signale sendete: "Wenn ich in einer App bin, wird gefragt, ob ich sie verlassen möchte, da jetzt eine andere geöffnet wird." Außerdem sei zu erkennen, dass ein fremder Server eingewählt sei, betonte Sara.

Sara Kulka im Dezember 2021

Sara Kulka, Influencerin

Sara Kulka, TV-Star

