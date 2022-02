Schmieden Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) etwa große Reisepläne? Das Jahr 2022 ist für die britische Königsfamilie ein ganz besonderes. Die Queen (95) feiert im Juni ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Angeblich sollen die Royals aus diesem Grund in allen Ländern, in denen die Regentin das Staatsoberhaupt ist, präsent sein – vertreten durch ihren Enkel und dessen Gattin: Kate und William sollen angeblich im Frühjahr zu einer großen Tour aufbrechen!

Von den royalen Reiseplänen berichtet nun The Mail on Sunday. Dem Medium zufolge wurden Vertreter der Cambridges in der vergangenen Woche auf der größten Insel von Belize, Ambergris Caye, gesichtet. Dort sollen sie angeblich Vorbereitungen für eine Royal-Tour im Frühjahr getroffen haben. Neben Belize stehen auf William und Kates Plan angeblich noch mehrere Commonwealth-Länder.

Offiziell bestätigt wurde das Vorhaben bisher noch nicht. Abwegig scheint das Ganze allerdings nicht zu sein. Schon vor zehn Jahren, anlässlich des 60-jährigen Thronjubiläums der Queen, reiste Prinz Harry (37) nach Belize. Dort hatte er unter anderem die Überreste der antiken Maya-Stadt Xunantunich besucht und ein zu Ehren der Königin benanntes Kanu zu Wasser gelassen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Kate und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei einem Schottlandbesuch im Mai 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch der Maya-Ruinen von Xunantunich in Belize, März 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de