Die Queen (95) hat im kommenden Jahr ein stolzes Jubiläum zu feiern! 70 Jahre sitzt die britische Regentin dann schon auf dem Thron. Zu diesem Anlass soll in Großbritannien das ganze Jahr über gefeiert werden – unter anderem an vier ganz besonderen Tagen im frühen Sommer. Vom 2. bis 5. Juni ist Trooping the Colour, die jährliche Militärparade zum Geburtstag der Queen, im ganz großen Stil geplant. Doch wie steht es im zerrütteten Königshaus um die Gästeliste? Tatsächlich sollen sogar Prinz Harry (36) und Meghan (39) eingeladen sein.

Gegenüber der Daily Maily äußerte sich ein Insider zum anstehenden Platin-Jubiläum der Monarchin. Bei diesem besonderen Event will die 95-Jährige offenbar über die Streitigkeiten innerhalb der Familie hinwegsehen. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex wurden eingeladen und ich bin mir sicher, dass sich die Queen schon darauf freut, sie dort zu sehen", plauderte die Quelle bezüglich der "Trooping the Colour"-Parade aus.

Eine andere Frage ist jedoch, ob die Aussteiger-Royals ganz traditionell mit der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palace stehen werden. Diese Angelegenheit werde erst nahe der Zeremonie entschieden, allerdings gebe es ein Limit, wie viele Familienmitglieder dort sein sollten. "Ich würde meinen, dass arbeitende Royals, die etwas zur Familie beitragen, auf der Liste weiter oben stehen als die Sussexes", teilte der Informant seinen Eindruck.

Chris Jackson/Getty Images Trooping the Colour 2019

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2018

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018

