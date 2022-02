Es war ein schwieriger Start für sie! Tina Ruland (55) nahm an der diesjährigen Ausgabe des Dschungelcamps teil. Neben den Strapazen der Extremshow nahm die Schauspielerin allerdings noch einen weiteren Ballast mit nach Südafrika: Ihrer besten Freundin Astrid ging es nämlich gar nicht gut. Im Camp erfuhr Tina dann, dass ihre Weggefährtin gestorben war. Promiflash verriet sie jetzt, wieso sie die Nachricht am Set erhalten wollte.

Auch wenn es die Teilnahme an der Show nicht erleichtert habe, sei es ihr ein Bedürfnis gewesen, die Nachricht so schnell wie möglich zu erfahren, erzählte Tina im Gespräch mit Promiflash: "Es wäre für mich rückblickend ein furchtbares Gefühl gewesen, wenn ich zu dem Zeitpunkt oder kurz danach Halligalli und Spaß gemacht hätte, wenn so eine Tragödie passiert." Denn trotz aller Abgeschiedenheit im Urwald habe sie diesen Kontakt gebraucht: "Ich hätte es falsch gefunden, zu sagen, ich möchte die Außenwelt komplett abschalten. Das gibt es nicht für mich. Diese Außenwelt ist mir sehr wichtig."

Am Montag war die Dschungel-Reise für Tina dann relativ früh beendet: Das Publikum der Show wählte den "Manta, Manta"-Star aus dem Camp. Damit musste die 55-Jährige nach Janina Youssefian (39), Tara Tabitha (28) und Jasmin Herren (43) als vierte Kandidatin das Feld räumen.

