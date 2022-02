Anouschka Renzi (57) fährt wieder aus der Haut. Nachdem die Schauspielerin am Freitag im Dschungelcamp den anderen Teilnehmern gebeichtet hatte, dass sie unter ADS leide, schien zunächst Frieden im Camp zu herrschen. Doch bereits gestern bahnte sich schon wieder Streit an. Linda-Caroline Nobat (27) beschuldigte die Schauspielerin, eine Pfanne beim Putzen beschädigt zu haben. Auch heute wird es offenbar wieder hitzig am Lagerfeuer und Anouschka scheint in alte Muster zu verfallen.

In einer Vorschau auf RTL.de ist zu sehen, wie die 57-Jährige sich über ihre Mitcamper aufregt. "Warum seid ihr so scheiß verlogen?", fragt die Schauspielerin verärgert in die Runde. Linda zeigt sich von dem Wutausbruch genervt. "Heute gehst du mir wirklich auf den Sack, Anouschka, echt. Du gehst mir echt auf den Sack mit deinen Launen hier, Launen da", entgegnet die 27-Jährige. "Ich lasse mich nicht von einer unerzogenen Göre ständig therapieren. Es reicht!", schimpft Anouschka zurück.

Schon bei ihrer gemeinsamen Dschungelprüfung am vergangenen Donnerstag zeigte sich Anouschka genervt von den Vorhaltungen des Reality-TV-Stars ihr gegenüber. "Anouschka, das kommt daher, weil du nie zuhörst!", hatte Linda der 57-Jährigen nach ihrer misslungenen Prüfung unter die Nase gerieben.

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp

RTL Linda-Caroline Nobat im Dschungelcamp

RTL / Stefan Menne Linda Nobat, Jasmin Herren und Anouschka Renzi bei der Dschungelprüfung

