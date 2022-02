Tritt Herzogin Camilla (74) nun in die Fußstapfen von Herzogin Meghan (40)? Die Frau von Prinz Harry (37) war einst die Schirmherrin des britischen Nationaltheaters gewesen. Seit die Sussexes dem Königshaus und ihren royalen Pflichten 2020 den Rücken gekehrt hatten, war dieser Posten vakant. Doch jemand anderes aus der königlichen Familie könnte daran interessiert sein: Wird nun Camilla diesen Job machen?

The Sunday Times berichtete nun, dass die Frau von Prinz Charles (73) die Schirmherrschaft des Theaters übernehmen soll. Denn Camilla ist nicht nur ein gern gesehener Gast in der Veranstaltungsstätte, sondern hat auch bereits ähnliche Pflichten: Die Royal Academy of Dance, das Unicorn Theatre und das Theatre Royal Bath stehen ebenfalls unter ihrer Obhut. Außerdem übernimmt die 74-Jährige während des diesjährigen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (95) schon einige wichtige Positionen.

Zuvor hatte Herzogin Meghan das Nationaltheater vertreten und diese Rolle sehr gewissenhaft ausgeführt. Vergangenes Jahr hatte das Theater der einstigen Schauspielerin dafür in einem offiziellen Statement gedankt: "Die Herzogin hat sich für unsere Arbeit mit Gemeinden und jungen Menschen in ganz Großbritannien eingesetzt und für unsere Mission, Theater für alle zugänglich zu machen."

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im Juli 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im März 2020

Getty Images Herzogin Camilla, November 2021

