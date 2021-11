Herzogin Camilla (74) wird nächstes Jahr eine ganz besondere Ehre zuteil! Seitdem Queen Elizabeth II. (95) aufgrund gesundheitlicher Probleme kürzergetreten ist, erledigt die Frau ihres Sohnes Prinz Charles (73) immer mehr royale Tätigkeiten – so wird es auch im kommenden Jahr sein: 2022 findet das 70-jährige Thronjubiläum der Monarchin statt und Camilla soll während der Feierlichkeiten anstelle der Queen einige wichtige Aufgaben übernehmen!

Ein Insider des Palastes erzählte gegenüber Daily Mail, dass Camilla vor allem den "Big Lunch" leiten solle, bei dem Tausende Menschen zu einem Straßenfest anlässlich des Jubiläums zusammenkommen werden. "Dies ist nur ein Teil der Veranstaltungen, die stattfinden, aber es bedeutet, dass Camilla eine zentrale Rolle in der Führung der Nation bei den Feierlichkeiten haben wird", erklärte die Quelle. Eigentlich hätte die Queen persönlich dieses Event angeführt, doch sie hat ihre Aufgaben etwas reduziert, um ihre Gesundheit zu schützen.

Schon vergangene Woche durften Prince Charles und seine Frau gemeinsam eine Reise im Namen der Krone antreten: Sie waren zu Besuch in Jordanien und Ägypten, wo Camillas Verantwortungsbewusstsein bereits zum Vorschein kamen. "Die Herzogin fühlt sich in ihrer Rolle immer wohler und geht selbstbewusst mit der Aufgabe um. Sie weiß sehr gut, was es bedeutet", gab der Insider preis.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Camilla im Juni 2021

Getty Images Prinz Charles und Camilla

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla in Kairo, November 2021

