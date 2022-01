Dagi Bee (27) gibt ein Update nach der Geburt. Die YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) durften sich kurz vor Weihnachten über ein neues Familienmitglied freuen: Ihr erstes gemeinsames Kind Nelio wurde am 23. Dezember geboren. Seitdem genießt das Paar die Kennenlernzeit mit ihrem kleinen Schatz. Aber nicht nur der Alltag der kleinen Familie wurde nun komplett auf den Kopf gestellt – auch Dagis Körper hat sich nach der Geburt verändert!

In einen Q&A auf Instagram gab Dagi ein erstes Body-Update und teilte ein aktuelles Bild ihrer Form. "Ich habe am Ende der Schwangerschaft 71 Kilo gewogen und wog schon nach sechs Tagen nach der Entbindung wieder 61 Kilo. Mein Startgewicht waren 58 Kilo. Das ist so verrückt, was der Körper leistet", staunte sie.

Plötzlich keinen Babybauch mehr zu haben, sei aber schon ein ungewohntes Gefühl, gab Dagi preis. "Ich merke aber, dass ich immer noch reflexartig über meinen Bauch streichle. Aber vieles ist wieder einfacher ohne Bauch – vermissen tue ich ihn aber schon ein wenig", resümierte sie.

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

Instagram / eugenkazakov Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

