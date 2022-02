Michelle (49) ist auch ohne Partner zufrieden! Die Sängerin hatte in ihrem Leben bislang nicht unbedingt Glück in der Liebe. Sie war zwar zweimal verheiratet, doch keine Ehe hielt für die Ewigkeit. Auch ihre Beziehung mit dem ehemaligen Feuerherz-Mitglied Karsten Walter (28) ging in die Brüche. Seit einiger Zeit geht Michelle nun schon allein durchs Leben – und das soll auch so bleiben: Sie hat inzwischen gar keine Lust mehr auf einen Mann an ihrer Seite!

Im Interview mit Bunte erzählte die 49-Jährige: "Ich war mein Leben lang permanent auf der Suche, habe mich gefragt: Warum finde ich das nicht? Heute suche ich nicht mehr, weil ich weiß, dass alles, was ich immer gesucht habe, schon längst in mir da war. Ich selbst bin die Liebe, die ich unbedingt finden wollte." Zuvor habe alles, was sie besaß ihren Männern gehört. Sie habe ihnen blind vertraut, weil das für sie in einer Beziehung das Wichtigste sei: "Doch das wurde ausgenutzt, aber ich habe es auch zugelassen."

Trotzdem ist Michelle heute für jede Beziehung dankbar. Denn dadurch habe sie gemerkt, was sie wirklich wolle. "Ich bin jetzt bei mir angekommen und weiß, ich brauche keinen Mann mehr, um glücklich zu sein. Ich brauche nur mich", fasste die dreifache Mutter zusammen.

