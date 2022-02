Anna Wilken (25) präsentiert sich ganz natürlich im Netz! Hinter der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin liegen harte Wochen. Nachdem sie Ende des vergangenen Jahres ihr ungeborenes Kind verloren hatte, läutete sie vor wenigen Tagen mit einer optischen Veränderung einen Neustart ein. Doch dabei steht die Influencerin auch zu ihrer Natürlichkeit: Anna zeigte sich ihren Followern nun ganz ungeschminkt – samt ihrer Hautunreinheiten!

In ihrer Instagram-Story teilte die 25-Jährige den authentischen Schnappschuss. Darauf ist Anna am Morgen ganz ohne Make-up zu sehen. "An meiner Haut lässt sich auch sehr gut ablesen, dass meine Periode jetzt dann kommt", erklärte sie zu ihren Hautproblemen. Doch ihr Zyklus ist nicht der einzige Grund für die Unreinheiten. "Muss aber auch sagen, dass meine Haut ebenfalls explodiert, wenn ich Stress habe oder es mir psychisch nicht so gut geht", merkte sie an.

Dass sie im Netz nicht nur Heiterkeit und Sonnenschein zeigen will, hat Anna schon mehrfach bewiesen. Auch nach dem Verlust ihres Babys hatte sie sich nicht zurückgezogen, sondern ihre Ängste und Emotionen mit ihren Fans geteilt. "Der 9. Dezember war intensiv, voller Gefühle, mit einigen Tränen, aber auch Dankbarkeit und ein klein wenig Erleichterung", hatte sie nach der Ausschabung im Dezember 2021 geschrieben.

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Influencerin

Instagram / anna.wilken Anna Wilken im Januar 2022

Instagram / anna.wilken Anna Wilken im Dezember 2021

