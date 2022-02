Für sie ist das Abenteuer Dschungel vorbei. Linda-Caroline Nobat (27) erhielt gestern beim Zuschauervoting die wenigsten Stimmen und musste deshalb das Dschungelcamp verlassen. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin zeigte sich nach ihrem Rauswurf aber gar nicht so traurig, den südafrikanischen Busch hinter sich lassen zu müssen. Besonders freute sie sich darauf, wieder mit ihrer Familie vereint zu sein. Und noch einen Grund zur Freude hat sie: Linda hat im Camp ordentlich abgenommen!

"Ich habe fünf Kilo verloren in der Zeit im Dschungel und das freut mich sehr", verriet sie Promiflash. Der erste Lockdown sei nämlich nicht spurlos an der Beauty vorbeigegangen: Acht Kilo habe sie in dieser Zeit zugenommen. "Dann habe ich zwischenzeitlich drei abgenommen und dann waren noch diese restlichen fünf drauf", berichtete die 27-Jährige. Nach dem Dschungel habe sie jetzt also wieder ihr Normalgewicht erreicht.

Linda ist nicht die einzige Kandidatin, bei der die Dschungel-Diät angeschlagen hat. Auch die anderen Ausgeschiedenen hatten gegenüber Promiflash über ihren Gewichtsverlust berichtet. Tina Ruland (55) und Jasmin Herren (43) hatten nach dem Dschungel-Aus eine deutliche Veränderung an ihren Hosen gemerkt. Tara Tabitha (28) hatte die Waage zwei Kilo weniger angezeigt, das kam ihr aber anders vor. "Das muss auf jeden Fall mehr sein. Aber immer noch nicht genug", hatte die TV-Bekanntheit klargestellt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Menne Linda Nobat bei der Dschungelprüfung

RTL Linda Nobat, Dschungelcamp-Kandidatin

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im April 2021

