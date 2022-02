Wincent Weiss (29) teilt ein überraschend süßes Foto! Der Sänger hat in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, wie schwer es für ihn sei, seiner Traumfrau zu begegnen. Der einstige DSDS-Teilnehmer wünscht sich eine lange und glückliche Beziehung wie die seiner Großeltern – kann aber keine Dame daten, ohne das öffentliche Interesse zu wecken. Aus diesem Grund hält Wincent sein Liebesleben in der Regel ganz privat. Aber Moment mal – mit wem kuschelt der "Feuerwerk"-Interpret denn da im Netz?

Zwischen Eindrücken aus dem Studio und einer Sportsession teilte der 29-Jährige auf Instagram ein Foto, das seine Fans ziemlich verwundert. Der gebürtige Bad Oldesloer liegt auf der Couch – und auf ihm eine hübsche Brünette, die bis über beide Ohren strahlt und ihre Arme um ihn gelegt hat. Auch Wincent lächelt ziemlich glücklich in die Kamera und scheint die Nähe zu genießen. Da er den niedlichen Schnappschuss nicht kommentiert, bleibt es vorerst aber ein Rätsel, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen. Sind sie gute Freunde, drehen sie vielleicht für ein Musikvideo oder machen sie in Wincents Motivation-Februar gemeinsam Sport?

In seinem neuen Song "Morgen" singt Wincent jedenfalls von "Kribbeln im Bauch" und von einer Mega-Vorfreude auf alles, was kommt. Genau aus diesem Grund hatte seine Community schon vor einiger Zeit vermutet, dass der The Voice Kids-Juror möglicherweise verliebt sein könnte. Unter einem anderen aktuellen Foto kommentierten die Fans bereits: "Wincent ist anscheinend wieder glücklich, wegen seiner letzten Story."

Anzeige

ActionPress/ Robert Schmiegelt/ Future Image Wincent Weiss bei "SWR3 New Pop Festival – Das Special"

Anzeige

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss in Köln im August 2016

Anzeige

ActionPress/ Robert Schmiegelt/ Future Image Sänger Wincent Weiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de