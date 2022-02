Yeliz Kocs (28) Tochter hat einen ordentlichen Satz gemacht! Im Oktober des vergangenen Jahres ist die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit dem Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (30), von dem sie zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt war, durfte sie eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Doch so klein ist Snow Elanie inzwischen gar nicht mehr. Ein neuer Schnappschuss zeigt, dass sie ganz schön gewachsen ist.

Auf Instagram veröffentlichte Yeliz ein Bild, auf dem sie ihre vier Monate alte Tochter auf dem Arm hält. Snow reicht ihr inzwischen etwa vom Kopf bis zum Bauchnabel. In der Bildunterschrift schwärmte die 28-Jährige: "Wahre Liebe kennt man erst, wenn man sein eigenes Kind in den Armen hält."

Yeliz und Snow tragen auf dem Schnappschuss Badesachen und genießen offenbar einen Tag am Wasser – immerhin sind sie gerade in Thailand. Noch hat Yeliz frei, doch schon bald wird sie dort für Kampf der Realitystars vor der Kamera stehen. Währenddessen soll Jimi auf das Baby aufpassen. "Yeliz' Familie ist auch hier und wir unterstützen uns gegenseitig", verriet er vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie im Dezember 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter

