Hat Christina Aurora übertrieben? Die Münchnerin kämpft beim Bachelor um das Herz des Unternehmers Dominik Stuckmann (30). Doch der rückte in der vergangenen Folge offenbar aus ihrem Fokus, denn in der Mädels-Villa gab es die ersten Reibereien. Als sie nicht wusste, wie sie am besten eine Ananas schneidet, bat sie ihre Konkurrentin Lara (23) um Hilfe. Diese holte ein Messer und lief damit an ihr vorbei. Christina behauptete daraufhin, dass sie damit von der 23-Jährigen bedroht worden sei. Für viele Fans ist das absolut nicht nachvollziehbar!

Das geht aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 3. Februar 2022, 11:00 Uhr] hervor. Nur 3,5 Prozent der Teilnehmer stimmten für: "Ich sehe das schon wie Christina. Lara kam ihr mit dem Messer ziemlich nahe." 96,5 Prozent haben dagegen keinen Messerangriff erkennen können. Dieses Meinungsbild spiegelt sich auch im Netz wieder. "Das Messer war nicht mal in der Nähe. Was haben die alle gegen Lara?", fragte sich ein Zuschauer auf Twitter. Ein anderer findet: "Dass sie die Sache jetzt so falsch weitererzählt, ist echt krass."

Nur kurz nachdem sich der Messervorfall ereignet hatte, war Christina zu den anderen Mädels geeilt, um ihnen davon zu erzählen. "Die hat aus Spaß so gemacht, als wenn sie mir den Kopf abschneiden würde", war sich die Fotografin sicher.

