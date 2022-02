Britney Spears (40) ist dankbar! Die Sängerin schaffte es nach einem langen Gerichtsprozess, sich aus der 13 Jahre währenden Vormundschaft ihres Vaters zu befreien: In dieser Zeit waren ihre Rechte und ihre Freiheit massiv eingeschränkt und sie versuchte, mithilfe ihres Anwalts Mathew Rosengart daraus auszubrechen. Nun genießt sie ihr Leben wieder in vollen Zügen und vergisst dabei auch nicht ihren größten Unterstützer: In einem süßen Post bedankte sich Britney nun bei ihrem Anwalt!

Auf Instagram teilte die "Circus"-Sängerin süße Bilder, auf denen sie und Mathew vertraut posieren. "Dieser Mann hat mein Leben verändert... So viele spannende Projekte liegen vor mir", schwärmte sie unter dem Beitrag. Offenbar trafen sich die beiden zufällig beim Mittagessen, doch sie nutzte die Gelegenheit auch, um ihm zu danken: "Danke, dass du immer so lieb und respektvoll zu mir bist!"

Auf welche neuen Projekte sich die Fans freuen dürfen, hat Britney bislang noch nicht verraten. Doch erst kürzlich erklärte etwa Madonna (63), dass sie an einer gemeinsamen Tournee mit ihr interessiert wäre! "Ich und Britney, wie wäre das?", witzelte die Queen of Pop in einem Instagram-Livestream.

Getty Images Britney Spears bei den MTV VMAs 2011

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2021

Getty Images Britney Spears und Madonna im August 2003

