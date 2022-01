Britney Spears (40) lebt ihr Leben, so wie sie es möchte! Mehr als 13 Jahre durfte die Sängerin nicht über ihr eigenes Leben bestimmen: Ihr Vater Jamie Spears (69) traf als ihr Vormund jegliche Entscheidungen für die "Toxic"-Interpretin. Seit wenigen Monaten ist das aber vorbei: In einem Gerichtsprozess erkämpfte die Blondine sich ihre Freiheit zurück – und diese genießt Britney nun in vollen Zügen!

Auf Instagram teilte die 40-Jährige am Dienstag ein Video, auf dem sie zu Madonnas (63) Hit "Nobody's Perfect" tanzt. Darunter musste Britney aber einige fiese Kommentare à la "Sie sieht total verrückt aus" lesen. Daraufhin rechtfertigte sie sich in einem weiteren Post: "Ich bin mir sicher, es sieht komisch aus, wenn ich so viel zu Madonna tanze. [...] Ich meine, ich hatte vergangenes Wochenende mein erstes Glas Rotwein. Ich habe dreizehn Jahre gewartet."

Immerhin nahm Britney die Kritik mit einem Augenzwinkern. "In einer Welt, in der wir alle das Recht haben, uns auszudrücken, Auto zu fahren, Alkohol zu kaufen, zu feiern und Geld zu besitzen – entschuldige ich mich dafür, dass ich mich in der Öffentlichkeit amüsiere", konterte sie.

Anzeige

Getty Images Sängerin Britney Spears

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de