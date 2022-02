Diese Stimme erkennen viele wohl sofort! Wenn Heidi Klum (48) bei ihrer Show Germany's next Topmodel ihre Mädels ruft, wissen alle sofort, wer das war. Für die kommende Staffel wagte sich die Moderatorin nun sogar ans Mikrofon und sang den Titelsong für die Castingshow gemeinsam mit Snoop Dogg (50) selbst ein. Auch da ist ihre hohe Stimme unverkennbar, wofür es ziemlich viel Kritik hagelte. Aber das juckt Heidi so gar nicht!

Bei der australischen Radioshow "Fitzy & Wippa" plauderte die Modelmama über ihren neuen Song "Chai Tea With Heidi". "Die Leute machen sich immer über meine Stimme lustig, weil ich eine sehr hohe, schrille Stimme habe", gab sie zu. Aber das macht ihr gar nichts aus! "Ich denke, ich habe eine sehr erkennbare Stimme. In Deutschland habe ich viele Spiele gemacht, bei denen ich anrufen musste, und ich habe nur einen Satz gesagt und die Leute sagten: 'Oh ja, das ist Heidi'", führte sie selbstsicher aus.

Gerade bei dem GNTM-Song war ihre piepsige Stimme sogar ziemlich hilfreich! "Ich habe kein Problem damit, auch hohe Töne zu singen", erklärte Heidi. Und dabei fühlt sie sich auch richtig wohl: "Ich weiß nicht, ob es für jeden angenehm ist. Aber das ist meine Komfortzone, wenn ich hier oben singe."

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Snoop Dogg im Tonstudio

Anzeige

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2018

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de