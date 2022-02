Die Nervosität hat man ihm gar nicht angemerkt! Toby Gad (53) sitzt in der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar in der Jury. Obwohl er als Produzent von Megahits wie Beyoncés (40) "If I Were a Boy" große Erfolge feierte, stand der gebürtige Münchner bisher nur selten vor TV-Kameras. Gegenüber Promiflash versicherte Toby allerdings, dass sich das Lampenfieber in Grenzen hielt – nur eine Situation am Klavier sorgte für Nervenkitzel!

"Es war überraschend locker, plötzlich vor der Kamera zu stehen", erzählte Toby im Gespräch mit Promiflash. Als Kandidatin Lisa Diringer am Dienstag Probleme mit dem Playback zu haben schien, eilte der 53-Jährige an den Flügel und begleitete sie bei Alicia Keys (41)' Hit "If I Ain't Got You" – eine Aktion, die ihn ganz schön nervös machte: Ich hatte das Lied vorher nur gehört und noch nie selbst gespielt. "Ich habe mich dann einfach ans Klavier gesetzt und dachte die ganze Zeit: 'Toby, gleich verspielst du dich!'"

Er habe es dann aber doch geschafft, ohne Fehlgriffe durch den Song zu kommen, berichtete Toby. Diese improvisierte Einlage sei sein einziger Moment voller Nervosität in den Castings gewesen: "Abgesehen davon war es immer lustig, unbefangen und nett, also richtig schön."

RTL / Stefan Gregorowius Lisa Diringer und Tob Gad bei DSDS 2022

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Toby Gad

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen bei DSDS 2022

