Bill Kaulitz (32) macht sich ziemliche Sorgen! Der Tokio Hotel-Sänger plaudert gerne mit seinem Bruder Tom Kaulitz (32) in ihrem gemeinsamen Podcast über ihren turbulenten Alltag. Dieser spielt sich zwischen Deutschland und ihrer Wahlheimat Los Angeles ab. Als Bill nach einem Besuch nun wieder auf dem Rückflug in die USA war, wollte er sein Handy benutzen. Dabei musste er jedoch Erschreckendes feststellen: Die Gesichtserkennung zum Entsperren seines Smartphones funktionierte plötzlich nicht mehr!

In dem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" erzählte der Musiker, wie deprimiert er über diesen Vorfall war. "Mit meinem kleinen Champagner-Rausch sah ich wahrscheinlich so verschroben aus. Mir ging es dann so, dass meine Face-ID mich nicht mehr erkannt hat!", offenbarte er aufgebracht. Doch woran es genau gelegen hatte, konnte er nicht sagen: "Entweder meine ganzen Beauty-Eingriffe in der letzten Woche sind schiefgelaufen oder aber meine Allergie hat irgendwas verschoben in meinem Gesicht."

Tom brach daraufhin in schallendes Gelächter aus. Denn der Mann von Heidi Klum (48) hat so einen Vorfall noch nicht erlebt – eher im Gegenteil: Sogar er kann das Handy von seinem Zwillingsbruder mit seinem Gesicht entsperren! "Stimmt, wir können gegenseitig unsere Telefone aufmachen", bestätigte dann auch Bill.

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz

Getty Images Bill Kaulitz, Tokio Hotel-Sänger

Getty Images Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz, 2014

