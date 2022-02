Anouschka Renzi (57) hat eine turbulente Zeit im Dschungelcamp hinter sich! Die Schauspielerin eckte am Lagerfeuer bei so einigen ihrer Mitstreiter an. Später erklärte sie ihre unausgeglichene Stimmung unter Tränen damit, dass sie an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung leidet. Letztendlich belegte sie den sechsten Platz. Im Promiflash-Interview ließ Anouschka jetzt die Zeit im südafrikanischen Busch Revue passieren – und dabei stellte sie klar: Ihre ADS-Beichte war so gar nicht geplant gewesen!

"Das mit dem ADS war nicht geplant", betonte Anouschka gegenüber Promiflash nach ihrem Exit und erklärte: "Aber ich konnte nicht mehr. Die mussten es ja erfahren." Zwar hätte sie ihren Mitstreitern viel lieber fernab der Kameras von ihrer Krankheit erzählt, doch das hätte sie vor Ort eben nicht hinbekommen. "Ich wollte, dass die wissen, warum ich manchmal so neben mir stehe", begründete die 57-Jährige ihre Entscheidung zudem.

Abgesehen von ihrer Aufmerksamkeitsdefizitstörung habe Anouschka aber relativ wenig aus ihrem Privatleben ausgeplaudert. "Ich habe nicht so extrem Privates erzählt. Ich habe ein Zwanzigstel erzählt", verdeutlichte die "Gier"-Darstellerin und fügte hinzu: "Ich habe auch nicht über meine Ehen und die vielen dramatischen Dinge geredet – gar nicht."

