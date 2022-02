Er kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken! Tom Brady (44) gilt als einer der erfolgreichsten Quarterbacks in der NFL. In seiner 22-jährigen Laufbahn hat der Quarterback zig Rekorde gebrochen, sieben Mal den Superbowl gewonnen und wurde dabei fünfmal zum wertvollsten Spieler gewählt. Nachdem sich Tom nun vor wenigen Tagen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete, bedankte er sich in einer rührenden Nachricht bei seinen Wegbegleitern!

In seiner Instagram-Story ließ es sich der Mann von Gisele Bündchen (41) in den vergangenen Stunden nicht nehmen, auf die vielen Wünsche seiner ehemaligen Weggefährten zu reagieren und seine Karriere noch einmal Revue passieren zu lassen: "Ich bin dankbar für die Menschen, die mit mir durch alle Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen gegangen sind – und für die Erinnerungen die wir gemeinsam geschaffen haben." Abschließend erklärte der 44-Jährige: "Ich habe für meine Freunde, meine Familie und unsere Gemeinschaft gespielt - für jeden einzelnen von euch - die mir das gegeben haben, was ich heute habe."

Bereits im Vorfeld hatte sich Toms ehemaliger Trainer, Bill Belichick mit einem Schreiben zum Ruhestand seines ehemaligen Schützlings gemeldet. Darin bedankte er sich für die gemeinsame Zeit: "Ich danke Tom für sein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen und seinen positiven Einfluss auf mich und die New England Patriots seit 20 Jahren."

Getty Images Tom Brady beim Super Bowl 2021

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady mit ihren Kindern

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady, 2021

