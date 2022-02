Tara Tabitha (28) spricht Klartext! Die Ex on the Beach-Bekanntheit bandelte im Dschungelcamp mit ihrem Mitkandidaten Filip Pavlovic (27) an. Oder ging der Flirt etwa doch von ihm aus? Im Gespräch mit Promiflash ließ das Reality-TV-Sternchen die Geschehnisse noch einmal Revue passieren – und stellte dabei klar: Der Ex-Bachelorette-Boy war derjenige, der zuerst Interesse zeigte! "Filip hat den ersten Schritt auf mich zugetan, er ist immer auf mich zugekommen und dann habe ich das halt zugelassen", berichtete Tara.

