Cara Delevingne (29) denkt schon weit in die Zukunft! Die Schauspielerin ist zurzeit Single – vor knapp zwei Jahren trennte sie sich von ihrer Freundin Ashley Benson (32). Seitdem lässt sie es sich richtig gut gehen, feiert, was das Zeug hält und genießt das ein oder andere Date. Doch für immer will sie nicht alleine bleiben: Cara gab sogar zu, dass sie schon Klamotten für ihre zukünftigen Kinder kauft!

Im Gespräch mit Harper's Bazaar plauderte das Supermodel über seine Pläne für die Zukunft. "Ich möchte Kinder haben, aber noch nicht", erklärte sie. Denn dafür fehlt erst einmal noch der Partner! Doch das hält Cara nicht davon ab, schon mal vorzusorgen: "Ich kaufe Kinderkleidung für mein zukünftiges Kind, das es noch nicht gibt. Babyschuhe machen mir wirklich zu schaffen."

Mit wem sie das irgendwann in die Tat umsetzen wird, bleibt weiterhin offen. Aber das wird die "Paper Towns"-Darstellerin wohl auch größtenteils für sich behalten. "Ich lege so viel Wert auf meine Privatsphäre, damit niemand seine Gedanken und Kommentare dazu äußern kann", gab Cara diesbezüglich zu.

Getty Images Cara Delevingne und Ashley Benson

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Cara Delevingne bei der Met-Gala 2021

