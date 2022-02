Bushido (43) ist stolz auf seinen Nachwuchs! Der Rapper ist bereits stolzer siebenfacher Vater: Im November begrüßte er mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (40) seine Drillingstöchter Amaya, Naima und Leonora auf der Welt. Immer wieder zeigen die Eltern nun die Fortschritte ihrer Jüngsten und teilen süße Einblicke in das Leben mit drei Babys. Jetzt teilte Bushido erneut ein Babybild und drückte darunter seine Vaterliebe aus!

Auf Instagram postete der Musiker ein niedliches Foto von einer seiner schlafenden Töchter. Die lässt ihn offenbar alles andere vergessen – insbesondere die Negativschlagzeilen um ihn machen dem Musiker so anscheinend gar nichts mehr aus. "Wichtiger als alles andere um uns herum", schrieb er zu dem Foto in seiner Story, auf dem die Kleine auf seinem Arm liegt.

Auch seine Frau postete im Netz ein paar süße Schnappschüsse. In ihrer Instagram-Story zeigte sie zum einen eine Aufnahme von sich mit ihrem Tragegurt, in dem sie gerade eins der Drillingsmädchen vor sich festgeschnallt hat. "Eins ist quasi immer an mir dran", erklärte sie dabei. Zum anderen teilte sie ein herzerwärmendes Bild mit ihrer größeren Tochter, auf dem man die beiden abends gemeinsam eins der Babys wickeln sieht.

Anzeige

Instagram / bush1do Bushidos Tochter, Februar 2022

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Tochter, Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de