Bushido (43) bringt seinen Vaterstolz zum Ausdruck! Im November vergrößerte sich die Familie des Rappers gleich dreifach. Seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) brachte nämlich die Drillinge Amaya, Naima und Leonora zur Welt. Die Eheleute sind somit zusammen Eltern von sieben Sprösslingen. Zurzeit durchleben der Musiker und seine Gattin viele unruhige Nächte. Ihre kleinen Mäuse wollen schließlich stets gefüttert und gewickelt werden – doch die beiden könnten wohl kaum glücklicher sein: Jetzt teilte Bushido sogar ein süßes Schmuse-Foto mit einem seiner Drillinge!

Via Instagram meldete sich der Rapper jetzt mit einem niedlichen Schnappschuss. Darauf hält er eine seiner Drillingstöchter liebevoll in den Armen und gibt ihr den Schnuller. Dazu schrieb Bushido: "War eine wilde Nacht." Augenscheinlich bekommen er und Anna-Maria zurzeit nur wenig Nachtruhe. Doch für seine Kleinen nimmt der 43-Jährige diese Unannehmlichkeit bestimmt gerne in Kauf – denn für Bushido kommt die Familie immer an erster Stelle.

Das bewies er vor wenigen Wochen erneut in einem rührenden Statement: "[Meine Familie] bedeutet mir mehr, als alles andere. Im Gegensatz zu vielen anderen, sind das keine leeren Worte", offenbarte Bushido emotional. Für ihn seien seine Frau und seine Kids das kostbarste Geschenk auf Erden.

Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre kleine Tochter an Weihnachten 2021

Bushido und Anna-Maria Ferchichis Töchter im Januar 2022

Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

