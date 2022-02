Was ist Antonino De Niro nur zugestoßen? In den vergangenen Wochen sorgte der Single bei Are You The One? für mächtig Aufsehen: Er verkaufte nicht nur das Match-Ergebnis seiner Mitbewohner, sondern verspielte aufgrund eines Regelverstoßes auch ordentlich Kohle. In der aktuellen Folge der Kuppelshow bekam man den Fitnesstrainer aber gar nicht zu Gesicht – der Grund: Antonino ist krank geworden und musste ausquartiert werden!

"Ich hatte eine Magen-Darm-Infektion", klärte der Bartträger im Interview mit Promiflash auf. Um das Risiko zu verringern, dass sich noch weitere Kandidaten in der Villa anstecken würden, musste Antonino kurzerhand seinen Schlafplatz wechseln – drei Tage lang musste der Sportler unter ärztlicher Beobachtung im Hotel verbringen. Ob ihm dabei seine Partnerin Monami van Eden fehlte? "Im ersten Moment wollte ich einfach nur gesund werden vor Schmerzen", verriet Antonino.

Monami hat ihr Liebster an ihrer Seite in dieser Zeit allerdings schon gefehlt. "Natürlich habe ich ihn vermisst, vor allem weil wir in den zwei Wochen so viel Zeit verbracht haben und auch Gefühle füreinander aufgebaut haben", plauderte die Schönheit aus. Besonders auch allein einzuschlafen fiel Monami nicht leicht: "Habe jede Sekunde gehofft, dass er wieder zurückkommt!"

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / antonino.de.niro Antonino, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / antonino.de.niro Antonino De Niro, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Monami, "Are You the One?"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de