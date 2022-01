Würde Antonino De Niro diesen Vorfall am liebsten rückgängig machen? In der aktuellen Are You The One?-Folge sorgte der Bartträger für mächtig Aufsehen: Beim gemeinsamen Duschen mit seiner Auserwählten Monami van Eden nahm er die Mikros ab und verdrehte die Kameras im Badezimmer – ein klarer Regelverstoß. Die Folge: Der komplette Cast verliert 50.000 Euro der Siegesprämie. Bereut Antonino seine Aktion im Nachhinein?

Die Gruppe war jedenfalls alles andere als erfreut. Doch auch Wochen später nimmt Antonino das Ereignis offenbar immer noch gelassen, wie er gegenüber Promiflash verriet: "Ist halt passiert, man kann nichts rückgängig machen." Von Reue fehlt bei dem Fitnesstrainer jedoch jede Spur. "Man kann nur das bereuen, was man nicht getan hat", stellte Antonino klar.

Doch war ihm von Anfang an klar, dass es sich bei dem Ganzen um einen Regelverstoß handelt? "Ja, na klar war mir das bewusst", gab Antonino offen und ehrlich zu. Sieht ganz so aus, als hätte er Monami in diesem Moment allerdings nicht widerstehen können. Und die Reaktion der anderen Singles? "Jede Aufregung ist zurecht – wir haben ja alle Geld verloren", zeigte Antonino großes Verständnis.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / antonino.de.niro Antonino De Niro, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Monami, "Are You the One?"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / antonino.de.niro Antonino, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de