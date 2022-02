Wie ist Temptation Island V.I.P. für Sandra Janina (22) und Juliano Fernandez ausgegangen? Die beiden Reality-TV-Stars wollten in dem Fremdflirt-Format herausfinden, ob das Schicksal eine gemeinsame Zukunft für sie bereithält. Zwar stellte die Teilnahme an der Show die Turteltauben vor einige Herausforderungen, dennoch verließen der Muskelmann und die Blondine die Insel der Versuchung gemeinsam. Sind Sandra und Juliano auch heute noch zusammen?

Beim großen Wiedersehen enthüllten die Turteltauben, dass sie nach wie vor gemeinsame Wege gehen. Juliano sei nach den Dreharbeiten erst sogar etwas anstrengend gewesen, weil er so anhänglich gewesen sei, erzählte Sandra – inzwischen habe das Paar sich aber gut eingegroovt. "Mittlerweile sind wir voll auf einem guten Mittelweg. Er ist nicht mehr so anstrengend, wir sind jetzt beide richtig auf einer Welle", verriet die 22-Jährige.

Juliano hatte erst bei "Temptation Island V.I.P." so richtig gemerkt, was er für seine Freundin fühlt. Daher habe er nach den Dreharbeiten besonders an ihr gehangen: "Nach Temptation hatte ich echt so ein richtiges Down, auch so Verlustängste und Panikattacken, weil mich diese Zeit so mitgenommen und geprägt hat."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Juliano Fernandez und Sandra Janina

Juliano Fernandez und Sandra Janina beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

Sandra Janina und Juliano Fernandez

