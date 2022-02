Wie gruselig! Rebel Wilson (41) ist eine beliebte Schauspielerin – insbesondere ihre Rollen in den Filmen "Pitch Perfect" und "Brautalarm" verhalfen ihr zu großer Bekanntheit. Das Leben in der Öffentlichkeit hat aber auch seine Schattenseiten: Die Australierin wurde sexuell belästigt, doch damit längst nicht genug: Rebel hat einen Stalker, der sie hartnäckig verfolgt und sich irre Geschichten über sie ausdenkt!

In juristischen Dokumenten, die TMZ vorliegen, wird das erschreckende Ausmaß der Übergriffigkeit deutlich: Offenbar hat der Stalker Rebels Haus in Los Angeles gefunden und dort eine Nachricht für sie hinterlassen. Der Notiz zufolge habe die Schauspielerin den Mann 2001 in einem Club kennengelernt und sich auf ihn eingelassen! "Wir wissen, was danach passiert ist", soll ebenfalls auf dem Papier gestanden haben.

Und es geht sogar noch weiter: Der Mann behauptet, dass die Blondine und er einen 20-jährigen Sohn haben. Rebel erklärte diesbezüglich, ihr Verfolger sei "wahnhaft, weil er in seinem Kopf eine fiktive Beziehungsgeschichte kreiert, die er vermeintlich hatte und immer noch zu haben glaubt". In der Folge hat die 41-Jährige nun eine einstweilige Verfügung ausstellen lassen, die den Stalker von ihr fernhalten soll.

Getty Images Rebel Wilson im Dezember 2021 in Sydney

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

