Rebel Wilson (41) will nicht länger schweigen. Die Schauspielerin, die durch Filme wie Pitch Perfect und "Brautalarm" bekannt wurde, blickt auf ihre Anfänge im Showbusiness zurück. In ihren Zwanzigern durchlebte sie einige unschöne Momente – tatsächlich wurde sie gleich zweimal von männlichen Kollegen sexuell belästigt. Ein Mal von einem Regisseur und ein anderes Mal von einem Schauspieler. Jetzt offenbarte Rebel, was genau damals vorgefallen ist.

Die 41-Jährige erzählte gegenüber BBC: "Ich dachte, ich würde zu einem Meeting über Comedy gehen und um über Comedy zu sprechen. Er [der Regisseur, Anm. d. Red.] versuchte, mich mit immer mehr Alkohol abzufüllen." Daraufhin habe der Regisseur einen Anruf von seiner Frau erhalten, den Rebel mithören konnte. "Sie hat ihm gesagt: 'Du bist mit Rebel im Hotelzimmer und du willst mit ihr schlafen'", schilderte sie das Gespräch. Die Australierin habe in diesem Moment Panik bekommen und das Hotelzimmer umgehend verlassen – den Vorfall habe sie danach nie wieder erwähnt. Heute habe sie aber endlich den Mut, sich gegen das "widerliche" Verhalten des Filmemachers auszusprechen.

Zu einem späteren Zeitpunkt sei es an einem Filmset in Los Angeles zu einem weiteren Vorfall gekommen: Dort sei sie von einem ihrer Schauspielkollegen in seinen Trailer gebeten worden, wo er seine Hose herunterließ. Daraufhin habe er Rebel gebeten, ihn oral zu befriedigen, während seine Freunde das Ganze filmten. "Ich stand unter Schock und dachte mir nur: 'Was passiert hier?'", erinnerte sie sich zurück. Die Darstellerin meldete den Vorfall daraufhin beim Filmstudio – tatsächlich habe es bereits mehrere Beschwerden über den nicht namentlich genannten Schauspieler gegeben.

