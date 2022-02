Bezüglich Hugh Hefner (✝91) und dessen Playboy-Mansion kamen kürzlich prekäre Details ans Licht. Das Leben in der berühmten Villa gestaltete sich wohl alles andere als sittlich: Eine Doku enthüllte, dass die Playboy-Bunnys regelmäßig zum Sex gezwungen wurden und auch Drogen ausgesetzt waren. Holly Madison (42), eine der offiziellen Freundinnen von Hefner, wollte sich anscheinend sogar ertränken. Nun meldet sich erneut ein Playboy-Bunny zu Wort: Danielle Lupo hält zu dem einstigen Männermagazin-Verleger!

Gegenüber Fox News sprach das Model über seine Sicht der Dinge. "Ich möchte betonen, dass ich mich in keinem anderen Job bisher so geliebt und respektiert gefühlt habe, wie bei Playboy." Ihr sei wichtig, dass die Leute das Unternehmen nicht in einem derart negativen Licht sehen, wie es aktuell der Fall ist. "Die Zeit dort war ein ganz besonderer Teil meines Lebens", ergänzte sie. Die Berichte über die Schattenseiten der Firma hält die 26-Jährige laut eigener Aussage für eine Verleumdungskampagne: "Das ist so ungerechtfertigt und es macht mich traurig."

Nicht nur Danielle, auch Hefners Sohn Cooper steht auf der Seite seines verstorbenen Vaters. Im Netz verteidigte er diesen sogar. "Einige mögen das Leben, das mein Vater gewählt hat, nicht gutheißen, aber mein Vater war kein Lügner. So unkonventionell er auch war – er war aufrichtig in seinem Vorgehen und lebte ehrlich", schrieb der Kalifornier auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Hugh Hefner und Holly Madison

Anzeige

Getty Images Tattoo-Artist Jonathan “JonBoy” Valena und Danielle Lupo in New York

Anzeige

Getty Images Cooper und Hugh Hefner im Mai 2013 in Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de