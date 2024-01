Ex-Playmate Crystal beschreibt schlimme Ehe mit Hugh Hefner

Crystal Hefner (37) lernte Hugh Hefner (✝91) 2008 in der Playboy-Mansion kennen, als sie 21 Jahre alt war. Sie waren von 2012 bis 2017 verheiratet gewesen und lebten bis zu seinem Tod zusammen in der Villa. Am Sterbebett musste die Blondine ihrem damaligen Ehemann versprechen, nur gute Dinge über ihn zu sagen. Anfang der Woche brach die US-Amerikanerin das Versprechen: Crystal veröffentlicht in ihrem Buch schockierende Details aus ihrer Ehe.

Hugh schrieb seiner Frau vor, welche Klamotte sie tragen sollte, die Farbe ihrer Fingernägel und die Haare mussten immer perfekt blondiert sein, erinnert sie sich im Interview mit E! News. Durch das Fatshaming aß das Model nur noch einmal am Tag und trieb übermäßig Sport. "Kondome waren verboten, wenn sich jemand etwas einfing, war ein Arzt da, um es zu behandeln", erzählt Crystal. Zusätzlich sollen ständig Schönheitschirurgen anwesend gewesen sein, um die Mädchen für plastische Eingriffe zu überzeugen.

Keine der Frauen erinnert sich gerne an die Zeit als Playmate zurück. Holly Madison (44) und Bridget Marquardt (50) erzählten vergangenes Jahr in ihrem Podcast "Girls Next Level", wie Hugh seinen Partnerinnen Drogen gegeben habe, um danach mit ihnen Sex haben zu können. Kendra Wilkinson (38) wurde Anfang des Jahres erst in einem Krankenhaus eingewiesen. Der Grund ist eine Psychose, die auf ihre Vergangenheit in der Villa zurückzuführen ist.

Getty Images Hugh Hefner mit seiner dritten Ehefrau Crystal Harris

Getty Images Hugh Hefner und seine Ex-Frau Crystal Harris

Getty Images Bridget Marquardt, Holly Madison und Kendra Wilkinson, 2012

