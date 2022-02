Katie Price (43) hilft bei ihrer Schönheit schon mal mit Operationen nach. Damit geht das Model auch schon seit Langem sehr offen um. Immer wieder präsentiert die Britin ihren rund 2,6 Millionen Followern zudem stolz die Ergebnisse im Netz. Jetzt unterzog sich die fünffache Mutter offenbar einigen weiteren Eingriffen. Fotografen lichteten Katie nun nämlich mit gleich zwei blauen Augen und einem Kopfverband ab.

Vergangenen Mittwoch wurde die Blondine von einigen Paparazzi in Surrey abgelichtet, wo sie derzeit zu residieren scheint. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, trug Katie einen knallpinken Jogginganzug, während ihr gesamter Kopf in mehrere Verbände gewickelt war. Wie die Zeitung berichtete, ließ die 43-Jährige vor Kurzem wohl ein Face- sowie ein temporäres Augenbrauenlifting und möglicherweise auch eine obere Augenlidkorrektur vornehmen. Dafür soll sie sogar extra nach Belgien gefahren sein. Ihre jüngste Schönheits-OP sah man der Netzpersönlichkeit auch deutlich an. So hatte Katie Blutergüsse unter beiden Augen und sah nach dem Eingriff allgemein recht mitgenommen aus.

Erst im vergangenen Monat hatte ein Bekannter der in Brighton geborenen Schönheit erzählt, dass die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin vorhabe, in die Türkei zu reisen, um sich erneut unters Messer zu legen. "Katie erzählt allen, dass sie das Gefühl hat, ihre Po-Implantate würden sie dick aussehen lassen und dass sie diese herausnehmen lassen möchte", verriet die Quelle. Zudem plane sie weitere Fettabsaugungen.

Anzeige

YouTube / Katie Price Katie Price kurz nach ihrer Beauty-OP

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im November 2021

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de