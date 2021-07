Katie Price (43) präsentiert das Ergebnis ihrer jüngsten Beauty-Behandlung. Das ehemalige Model geht schon seit jeher offen mit seinen zahlreichen Schönheitsoperationen um. In der Türkei ließ die Britin vor Kurzem weitere fünf Eingriffe vornehmen. Fotos zeigten sie im Anschluss mit geschwollenem Gesicht, Katheter und Bandagen am Körper. Zwei Wochen später kann sie ihr neues Antlitz nun in vollen Zügen genießen.

"Oh mein Gott, ich bin mit meinem Face-Lifting so glücklich", schwärmt Katie auf Instagram und postet die ersten Fotos nach der OP, auf denen sie mit dem neuen Familienhund kuschelt. "Es ist immer noch geschwollen, es sind nun zwei Wochen nach der Operation", erklärt sie ihren Followern. Ob sie ihren Verschönerungsmarathon damit beendet hat, verriet sie bei der Gelegenheit allerdings nicht.

Allerdings darf angezweifelt werden, dass das der letzte Beauty-Termin gewesen war. Nachdem sie sich im vergangenen Jahr einen Satz neuer Zähne gegönnt hatte, ließ sie sich im Juni an den Beinen Fett absaugen. Für die Sessions begab sie sich jedes Mal in die Türkei – denn ihr ehemaliger Arzt Dr. Pragash würde sich heute weigern, weitere Eingriffe an ihr vorzunehmen. "Bei wiederholten Eingriffen greift man in die Haut ein, dehnt sie mehr und man verliert an Elastizität", erklärte er damals bei "Steph's Packed Lunch".

Katie Price, Juli 2021

Katie Price, Juli 2021

Katie Price, TV-Bekanntheit

