Dr. Bob (72) gibt seine Einschätzung ab! Der Arzt ist auch in der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp dabei und unterstützt die Promis bei den Prüfungen mit seinem medizinischen Fachwissen. Nachdem nun nur noch Eric Stehfest (32), Filip Pavlovic (27) und Manuel Flickinger (33) übrig sind und um die Dschungelkrone kämpfen, verriet der liebenswerte Australier: Dieser Kandidat wird bestimmt der neue Dschungelkönig!

Im Interview mit RTL äußerte Dr. Bob seine Vermutung. "Wenn ich wählen könnte, würde ich mich für Eric entscheiden", gab er zu. Der einstige GZSZ-Star bringt laut ihm die besten Voraussetzungen mit, um der König des südafrikanischen Busches zu werden. Auch wenn er schon für einiges Aufsehen sorgte, als er eine Dschungelprüfung verweigerte, stört das den Fachmann aber nicht: "Er hat alles, was man braucht. Aber bisher hatte er noch nicht die Chance, alles zu zeigen."

Bevor Harald Glööckler (56) am Freitagabend von den Fans aus dem Camp gewählt wurde, war er lange Zeit der heimliche Favorit der Zuschauer. Doch Dr. Bob war nicht immer so überzeugt von ihm! "Ich denke, dass die Menschen Harald mögen. Er ist wirklich gut. Viele erwarten, dass er gewinnt. Aber es ist das, was du im Camp machst. Es geht nicht um die Vergangenheit", erklärte er.

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp 2022

Instagram / dr_bob_offical_account Dr. Bob, TV-Arzt

RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp

