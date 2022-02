Im Dschungelcamp steht bereits das Halbfinale an. Harald Glööckler (56), Eric Stehfest (32), Filip Pavlovic (27), Manuel Flickinger (33) und Peter Althof (66) kämpfen in dem südafrikanischen Camp noch um die heiß begehrte Krone – und die damit einhergehenden 100.000 Euro Preisgeld. Doch bevor der strahlende Sieger gekürt werden kann, müssen die fünf verbliebenen Kandidaten sich erst mal noch in einer weiteren Dschungelprüfung beweisen: Als Team können die fünf Männer alle Sterne ergattern!

Die Halbfinalisten mussten sich der Challenge "Creek der Sterne" stellen. Eric, Filip, Harald, Peter und Manuel sollten dabei fünf überdimensionale Sterne einsammeln und mit ihnen auf einer bestimmten Markierung ausharren – klingt ja erst mal ganz einfach. Doch der Clou: Den Campern wurde es durch starken Wind, Wasserwerfer und große Bälle nicht gerade leicht gemacht. Und auch der Ekel-Faktor kam natürlich nicht zu kurz. Die Kandidaten konnten sich allerdings durchsetzen und tatsächlich alle fünf möglichen Sterne erkämpfen.

Für die Dschungelcamp-Stars bedeutet das nun vor allem eines: Sie können sich über ein üppiges Abendessen freuen – und das ist im Camp sicherlich auch dringend notwendig: Denn einen Tag zuvor haben Harald und die inzwischen bereits ausgeschiedene Anouschka Renzi (57) die Prüfung verweigert und somit fiel das Camp-Essen ziemlich karg aus.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic bei der Dschungelprüfung

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

RTL / Stefan Menne Manuel Flickinger, Harald Glööckler, Filip Pavlovic, Eric Stehfest und Peter Althof

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp-Halbfinale

RTL / Stefan Menne Peter Althof und Manuel Flickinger in der Dschungelprüfung

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest, Peter Althof, Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

