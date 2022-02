Die Liebe hat Georgina Rodriguez' (28) Leben total auf den Kopf gestellt! 2016 lernt die einstige Verkaufsassistentin niemand Geringeres als Cristiano Ronaldo (37) kennen – und auch lieben. Seitdem lebt die Beauty mit dem Fußballstar in Saus und Braus. Doch an das Luxusleben ihres Liebsten musste sie sich erst einmal gewöhnen: "Als ich das erste Mal bei Cristiano zu Hause war, habe ich mich jedes Mal verlaufen, wenn ich in die Küche ging, um Wasser zu holen", berichtete sie in ihrer eigenen Netflix-Doku "I Am Georgina".

