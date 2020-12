Finden Cristiano Ronaldo (35) und seine Partnerin Georgina Rodríguez (25) sich in diesem riesigen Schlafgemach überhaupt wieder? Der Profi-Kicker und die spanische Laufstegschönheit dürften wegen ihrer vollen Terminkalender ohnehin kaum zum Schlafen kommen – die 25-Jährige teilte jetzt aber ein Foto von ihrem XXL-Bett. Denn das kann sich sehen lassen und soll sogar Superkräfte besitzen: Angeblich soll die Schlaflandschaft so bequem sein, dass sie sogar verjüngend wirkt! Naheliegender ist allerdings, dass die zierliche Georgina zwischen den unzähligen Kissen und Decken auch einfach mal komplett verschwindet.

"Ich schlafe darin wie auf einer Wolke und das ist mein Erfolgsrezept dafür, wie ich meinen hektischen Lebensstil meistere. Ich merke den Unterschied seit Tag eins und nachdem ich darin geschlafen habe, würde ich es für kein anderes Bett eintauschen wollen", schwärmt das Model in den Kommentaren eines Instagram-Posts, auf dem es sich in dem Mega-Bett räkelt. Auch bei Cristiano scheint die Schlafkoje Wirkung zu zeigen, immerhin merkt man dem Sportler seine 35 Lebensjahre auf dem Platz ganz und gar nicht an.

Eins scheint bei dem kuscheligen Anblick des Bettes zudem klar: Es bietet locker Platz für die drei gemeinsamen Kinder des Paares. Dass sich die beiden gerne mal mit den Knirpsen in die Federn legen, bewiesen Georgina und Cristiano zuletzt im April mit einem niedlichen Schnappschuss auf Social Media. Was haltet ihr von der Luxus-Schlaflandschaft? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo im August 2020

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Fußballer

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez und ihre Kinder im April 2020

