Miriam Höller (34) hat sich nach ihren Schicksalsschlägen zurück ins Leben gekämpft! Im Jahr 2016 erlebte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin einen wahren Albtraum. Zuerst brach sie sich bei einem Job beide Füße und konnte ihrer Tätigkeit als Stuntfrau nicht mehr nachgehen. Wenige Monate später verunglückte dann auch noch ihr langjähriger Partner Hannes Arch (✝48) bei einem Hubschrauberabsturz. Im Gespräch mit Promiflash erzählte die Blondine, wie sie heute mit ihren Verlusten umgeht.

"Meine privaten und beruflichen Rückschläge haben mir 2016 den Boden unter den Füßen weggerissen", erinnerte sich die 34-Jährige im Promiflash-Interview. Inzwischen konnte sie ihre Schicksalsschläge aber in etwas Positives umwandeln. "Meine Rückschläge haben für mich eine große Bedeutung, weil sie mich verändert haben. Ich bin heute bewusster, konsequenter und wertschätzender als früher", erklärte das Model. Erst durch diese schlimme Zeit habe sie viele Antworten auf essenzielle Fragen finden können und habe enorm am Selbstvertrauen gewonnen.

Diese Erkenntnisse will Miriam nun nutzen, um auch anderen aus solchen Situationen zu helfen. Aus diesem Grund ist sie in der kommenden Folge auch als Gast-Coach bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser im Einsatz. "Heute nutze ich meine ungewünschten Richtungswechsel und ermutige in meinen Vorträgen Menschen, niemals aufzugeben, ihre Resilienz zu stärken und jede Herausforderung für sich zu nutzen", betonte die gebürtige Nordrhein-Westfalin.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller und Hannes Arch

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, Ex-GNTM-Kandidatin

SAT.1. Sigrid Ilumaa, Ramin Abtin und Miriam Höller bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

