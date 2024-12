Ist Miriam Höller die neue Frau an Roland Trettls Seite?

Im April gab Roland Trettl (53) bekannt, wieder verliebt zu sein. Wer seine neue Partnerin ist, wollte der TV-Koch nicht verraten. Allerdings gibt es bereits Gerüchte, dass es sich bei der neuen Frau an seiner Seite um Miriam Höller (37) handelt. Dafür liefern die beiden jetzt ein neues Indiz, das die Gerüchteküche ordentlich anheizt. Denn zeitgleich posten sie eine Instagram-Story, in der sie ein Eishockey-Spiel von einem ganz besonderen Platz aus verfolgen – nämlich aus einer Sauna. Zwar zeigen sie sich nicht zusammen, aber der Ausblick ist offenbar der gleiche. Genossen Miriam und Roland den Ausblick in heißer Luft etwa gemeinsam? Immerhin gibt es sicher nicht viele Orte, an denen man Eishockey live aus einer Sauna im Stadion schauen kann.

Das wäre aber nicht das erste Mal, dass Roland und Miriam sich vertraut zeigten. Berichten der Kronen Zeitung zufolge wurden die beiden auch bei einer Geburtstagsparty in Kitzbühel vertraut miteinander gesichtet. Bisher wurde aber keine Beziehung von offizieller Seite bestätigt. Lediglich in seiner Show First Dates - Ein Tisch für zwei plauderte der Küchenprofi mit Kandidat Harry über sein Liebesleben. Auf die Frage, ob er verliebt sei, antwortete Roland lächelnd: "Ja! [...] Das weiß aber niemand außer du, Harry." Bereits sieben Monate sei die Frau Teil seines Lebens. Mehr Details gab er aber nicht preis.

Auch aus Miriams Liebesleben gab es zuletzt nichts Neues. Die Fans der Stuntfrau würden sich aber sicher freuen, wenn sie ihr Herz wieder verschenkt hätte – denn vor einigen Jahren erlitt sie einen schweren Verlust. Im Herbst 2016 starb ihr Partner, der Kunstflugpilot Hannes Arch (✝48), tragisch bei einem Flugzeugabsturz. Sein Hubschrauber stürzte aus knapp 2.300 Metern Höhe und zerschellte an einer Felswand. Die Trauer hielt Miriam lange fest. Jedes Jahr denkt sie regelmäßig an Hannes. Unter anderem 2021 schrieb sie an seinem Todestag bei Instagram: "Heute vor fünf Jahren starb Hannes und mit ihm starb ein Teil von mir."

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller und Hannes Arch, Stuntleute

