So glücklich ist Miriam Höller in der Beziehung mit Roland

Miriam Höller (37) und Roland Trettl (53) haben vor wenigen Tagen ihre Liebe offiziell gemacht. In einem Interview mit RTL sprach die Stuntfrau nun offen über ihre Beziehung mit dem First Dates-Star. "Ich bin gerade total verliebt und glücklich", schwärmte das Model. Dabei machte Miriam deutlich, dass sie ihr Liebesglück noch gar nicht richtig fassen kann: "Es ist so frisch, neu und schön. Jetzt gilt es, das [erst mal] zu genießen."

Die 37-Jährige hat eine schwere Vergangenheit hinter sich. Vor einigen Jahren erlitt sie bei einem Stuntunfall schwere Verletzungen an den Füßen und verlor nach einem Helikopterabsturz ihre damalige große Liebe Hannes Arch (✝48). Lange Zeit zweifelte Miriam an einem Sinn im Leben und zog sich zurück – doch sie kämpfte sich zurück, gestärkt durch ihre Familie. "Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt irgendwann wieder glücklich werden kann. Manchmal findet das Leben wirklich einen Weg", erklärte sie gegenüber dem Sender über diese schwere Zeit. Heute hat sie nicht nur zu sich selbst gefunden, sondern auch zu einer neuen Liebe.

Miriam hat ihre Erfahrungen in einem Buch verarbeitet. "Das Leben ist ungerecht: Und das ist gut so" lautet der Titel, der anderen Mut machen soll. Auch Roland ist kein Unbekannter im Rampenlicht: Mit seiner charmanten Art begeistert er als Moderator von "First Dates" das Publikum – und hat zuletzt mit seiner Teilnahme an Let's Dance für Aufsehen gesorgt. Ab dem 21. Februar lässt der 53-Jährige in der beliebten Tanzshow die Hüften kreisen.

Instagram / miriamhoeller Roland Trettl und Miriam Höller im Januar 2025

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller und Hannes Arch, Stuntleute

