Ex-GNTM-Kandidatin Miriam Höller findet ihre Hände zu groß!

Miriam Höller (35) fühlt sich nicht immer wohl in ihrer Haut. Die ehemalige Stuntfrau wurde durch ihre Germany's next Topmodel-Teilnahme im Jahr 2010 einem großen Publikum bekannt. Mittlerweile ist die Beauty aus Mühlheim an der Ruhr als Moderatorin total erfolgreich. Auch wenn es beruflich so gut für sie läuft, scheint Miriam trotzdem nicht immer zufrieden mit sich zu sein: Sie verriet jetzt, dass sie ihre Hände viel zu groß findet!

"Ich habe als Frau sehr große Hände", erzählte die 35-Jährige im Gespräch mit RTL. Sie könne mit ihren Händen gut anpacken und finde sie auch schön, aber so ganz zufrieden sei sie mit ihnen nicht. "Ich mag einfach bei Frauen kleine zierliche Hände und meine sind schon relativ groß", führte Miriam im Interview weiter aus.

Der ehemalige "Leben leicht gemacht"-Gast-Coach lege aber sowieso nicht viel Wert auf Äußerlichkeiten. Viel wichtiger sei für Miriam die persönliche Ausstrahlung. "Was ein Mensch ausstrahlt, sagt sehr viel darüber aus, wie er mit sich selbst und anderen umgeht. Im besten Fall selbstliebend, authentisch und mutig. Das ist für mich ein schöner Mensch", erklärte sie ihre Haltung im Januar gegenüber Promiflash.

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, ehemalige GNTM-Kandidatin

ActionPress Miriam Höller, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller, Moderatorin

