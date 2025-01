Roland Trettl macht Beziehung mit Miriam Höller offiziell

Lange wurde spekuliert, nun ist es raus: Roland Trettl (53) und Miriam Höller (37) führen eine Beziehung. Diese schöne Nachricht verkünden die beiden nun auf ihren Instagram-Profilen. Zu einem gemeinsamen Selfie aus dem Flugzeug schreibt der TV-Koch: "Es ist wahr! Und es ist kein Verlobungsring an Miriams Finger und auch kein Ehering." Auf dem Schnappschuss kuschelt sich die ehemalige Stuntfrau liebevoll an ihren Partner, während Roland andeutet, ihr ein Küsschen auf die Stirn zu geben.

Auch Miriam macht die Liebe zu ihrem Roland auf Social Media offiziell. Zu einem verwackelten Schnappschuss schreibt das Model: "Leben, du überraschst mich immer wieder" und setzt dahinter ein brennendes Herz-Emoji. Die Fans der beiden freuen sich mit ihnen und hauen ordentlich in die Tasten. "Allergrößte Freude ,dass zwei so tolle Menschen sich gefunden haben", kommentiert ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und tippt: "Das allerschönste Paar!"

Im Januar 2023 bestätigten Roland und seine Ex-Frau Dani nach zwölf gemeinsamen Ehejahren ihre Trennung. In ihrer Beziehung durften die beiden einen Sohn begrüßen, für den sie weiterhin an einem Strang ziehen wollen. Im April des vergangenen Jahres verriet der First Dates - Ein Tisch für zwei-Star dann, dass er wieder verliebt ist. Acht Monate später wurde spekuliert, ob es sich bei der neuen Frau an Rolands Seite um Miriam handelt. Und siehe da – es stimmt! Die beiden Turteltauben könnten momentan wohl kaum glücklicher sein.

Instagram / miriamhoeller Roland Trettl und Miriam Höller im Januar 2025

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl, "First Dates"-Bekanntheit

