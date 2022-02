Wie erging es Miriam Höller (34) bei ihrem Gastauftritt bei Leben leicht gemacht – The Biggest Loser? Nach ihren Schicksalsschlägen kämpfte sich die Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder zurück ins Leben. Die dadurch gewonnene Stärke nutzt sie inzwischen, um andere Menschen aus ähnlichen Situationen herauszuhelfen. Aus diesem Grund war die einstige Stuntfrau als Gast-Coach in dem Abnehm-Camp im Einsatz. Mit Promiflash sprach Miriam über diese Erfahrung!

"Die Dreharbeiten waren wirklich toll, berührend und ermutigend zugleich. Ich habe wirklich starke Persönlichkeiten kennengelernt", erzählte die 34-Jährige gegenüber Promiflash und sprach den Teilnehmern ihren Respekt aus. Insbesondere nach ihren eigenen privaten und beruflichen Rückschlägen habe sie den Kandidaten viel mitgeben können. "Resilienz ist lernbar, das beschreibe ich in meinen Vorträgen und auch den Teilnehmern in der Sendung", betonte die TV-Bekanntheit.

In Miriams Gast-Coaching steht die innere Balance im Fokus. "Für die Teilnehmer sind körperliches Training und Ernährungsumstellung wichtig, aber auch die Zeit für Selbstreflexion, um herauszufinden, warum sie das Ventil 'Essen' so exzessiv nutzen", erklärte die ehemalige Global Gladiators-Kandidatin. Demnach sei es wichtig, ihnen einen Ausgleich zwischen Ruhe und Aktivität beizubringen.

"Leben leicht gemacht – The Biggest Loser" ab dem 2. Januar 2022 immer sonntags um 17:30 Uhr in SAT.1.

SAT.1. Sigrid Ilumaa, Ramin Abtin und Miriam Höller bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller im März 2021

Instagram / miriamhoeller Miriam Höller im Oktober 2021

