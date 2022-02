Sie schaut auf ihre eigene Staffel zurück! Samira Klampfl (28) ist durch die Datingshow Der Bachelor bekannt geworden. Dort hatte es aber mit dem Rosenkavalier Daniel Völz (36) nicht geklappt. Nun ist sie mit Bachelorette-Bekanntheit Serkan Yavuz (28) zusammen und die beiden erwarten sogar ihr erstes Kind. Trotz allem hat sie ihre erste Show nicht vergessen. Nun meinte die Beauty sogar: Samiras erster Bachelor-Auftritt war ein Reinfall!

Auf YouTube in dem Format "Check & Roses" kommentieren sie und ihr Liebster die aktuelle Staffel des Formats. Als Samira die Kandidatin Nele (28) aus Hamburg gesehen hatte, bekam sie offenbar einen Flashback in ihre eigene TV-Zeit. "Ich finde, das ist eine traumhaft schöne Frau, aber dieser Lidschatten am Abend hat ihr irgendwie nicht gutgetan. Und da erinnere ich mich voll an meinen eigenen Moment, als ich da so aufgetreten bin", erzählte die Schwangere ehrlich.

Denn Samira kann im Nachhinein sagen, dass auch ihr Look damals nicht so ganz zu ihr gepasst hat. "Das war irgendwie nicht so mein Make-up, nicht so meine Haare", resümierte die 28-Jährige. Sie trug ihr Haar glatt im Mittelscheitel und ihre Augen waren in einem Taupe-Ton geschminkt.

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

RTL Nele, Bachelor-Kandidatin 2022

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, TV-Bekanntheit

