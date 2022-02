Brenda Song (33) und Macaulay Culkin (41) haben einen aufregenden Familientag genossen! Die beiden Schauspieler gehen schon seit knapp fünf Jahren gemeinsam durchs Leben – ein gemeinsamer Sohn namens Dakota setzte dem Liebesglück des Paares im April 2021 dann das Krönchen auf. Ihr Familienleben halten die stolzen Eltern eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus – nun wurden Brenda und Macaulay aber mit ihrem Sohnemann gesichtet!

Paparazzi lichteten das Trio in Los Angeles ab – die kleine Familie unternahm einen Ausflug in den Zoo. Für diesen Anlass wählten die einstige "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin und der Kevin - Allein zu Haus-Star entspannte Looks: Die Brünette trug einen lässigen Hoodie, ihr Partner schob den Kinderwagen in einer karierten Jacke. Brenda und Macaulays Outfits wurden durch coole Caps abgerundet.

Erst im Januar kamen Gerüchte auf, dass die beiden Turteltauben sich verlobt haben sollen. Bislang bestätigten die zwei diese nicht – ein gigantischer Verlobungsring an Brendas Ringfinger lässt jedoch vermuten, dass an den Spekulationen definitiv etwas dran sein könnte.

MEGA Brenda Song und Macaulay Culkin mit ihrem Kind im Februar 2022

Instagram / brendasong Brenda Song und Macaulay Culkin

Marksman/Snorlax / MEGA Macaulay Culkin und Brenda Song 2019 im Disneyland

