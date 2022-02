Nachschub für die The Walking Dead-Fans! Inzwischen steht fest, dass die erfolgreiche Zombie-Serie nach Staffel elf nicht fortgesetzt wird. Vollständig von den lieb gewonnenen Charakteren müssen sich die Fans allerdings nicht verabschieden. Mit "Tales of The Walking Dead" soll noch in diesem Jahr ein weiteres Spin-off über die Bildschirme flimmern. Nun wurden die ersten Darsteller von "Tales of The Walking Dead" bekannt gegeben.

In der Show soll in jeder Folge eine neue abgeschlossene Geschichte über eine der "The Walking Dead"-Figuren erzählt werden. Dabei kann es um bereits bekannte Figuren aus dem "The Walking Dead"-Universum gehen, aber auch um ganz neue Personen. Auf welche altbekannten Gesichter sich die Zuschauer einstellen können, ist noch nicht klar. Nun gab die Produktionsfirma AMC allerdings fünf der Neuzugänge bekannt – und auch die könnten einige Zuschauer schon aus anderen Filmen und Serien kennen. Einen Part wird zum Beispiel "Brooklyn Nine-Nine"-Star Terry Crews (53) übernehmen. Außerdem werden "Sunnyside"-Darstellerin Poppy Liu, "Lost in Space"-Star Parker Posey (53), Emergency Room-Star Anthony Edwards (59) und "Workaholics"-Darstellerin Jillian Bell (37) dabei sein.

Wen die fünf neuen Darsteller genau verkörpern werden, ist noch nicht klar. Auch ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde bisher noch nicht bestätigt. Die ersten sechs Episoden sind allerdings für Sommer 2022 geplant.

Anzeige

Getty Images Terry Crews bei "America's Got Talent"

Anzeige

Getty Images Poppy Liu, 2019

Anzeige

Getty Images Parker Posey bei der New York Comic Con, 2019

Getty Images Anthony Edwards in New York, 2014

Getty Images Jillian Bell bei der Premiere von "Val"

Anzeige

Was haltet ihr von dem Konzept von "Tales of The Walking Dead"? Das klingt spannend. Ich glaube, das ist nicht so mein Ding... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de