Für ihn endet die Reise kurz vor der Krone! Beim heutigen Finale des Dschungelcamps standen sich Eric Stehfest (32), Manuel Flickinger (33) und Filip Pavlovic (27) gegenüber. Im ersten Zuschauervoting erhielt der ehemalige Prince Charming-Boy die wenigsten Stimmen – und musste das Lager als Drittplatzierter verlassen. Im folgenden Zweikampf zwischen dem Ex-GZSZ-Darsteller und dem ehemaligen Bachelorette-Boy hatte Eric das Nachsehen: Für ihn reichte es am Ende nur für Platz zwei!

Nachdem Filips Sieg verkündet worden war, konnte Eric seine Enttäuschung zurückhalten. "Alles Gute, mein Lieber", richtete er sich zunächst an seinen triumphierenden Mitstreiter. Im ersten Gespräch mit den Moderatoren Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) zog er ein positives Fazit: "Ich bin superzufrieden. Ich hatte eine tolle Zeit im Dschungel, es ist völlig ok."

In seiner finalen Prüfung hatte Eric noch einmal alles rausgeholt – beziehungsweise in den Mund gesteckt: Ob Hirn, Herz oder Made, der Tattoofan verspeiste vier von fünf servierten Ekel-Gängen und beeindruckte Sonja und Daniel sichtlich. In der Gunst der Zuschauer stand Filip allerdings offenbar dennoch höher.

