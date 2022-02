Gigi Hadid (26) wurde das Modeln quasi in die Wiege gelegt! Die Ex von Zayn Malik (29) steht nämlich schon von klein auf vor der Kamera: Bereits im Alter von zwei Jahren modelte die US-Amerikanerin für das Modelabel Baby Guess. Damit legte die Schwester von Bella Hadid (25) schon früh den Grundstein für ihre steile Karriere in der Modebranche. Aber wird Gigis Tochter Khai eigentlich auch mal in ihre Fußstapfen treten – vielleicht sogar als Kindermodel?

Im Interview mit InStyle erklärte Gigi jetzt, dass die rund 18 Monate alte Khai anders als sie in keinen Baby-Kampagnen zu sehen sein wird. Stattdessen wolle die Beauty ihrer Kleinen selbst überlassen, worauf sie Lust hat: "Sie wird das machen, was sie machen will", betonte die 26-Jährige und fügte hinzu: "Sie könnte Astronautin werden. Ich weiß es nicht." Dass Gigi Khai nicht ins Rampenlicht drängen möchte, dürfte aber keine große Überraschung sein – immerhin hält sie ihre Tochter auch jetzt schon weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Trotzdem gewährte Gigi jetzt einen kleinen Einblick in ihren Alltag mit der kleinen Khai. "Sie ist einfach so klug und aufmerksam", schwärmte die stolze Mutter und berichtete weiter: "Sie beobachtet alles, sie lernt immer, sie schaut immer. Sie ist einfach großartig."

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid im September 2021 in New York City

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de